"Dzielne żołnierzyki". Franciszek Sterczewski obraża funkcjonariuszy broniących granicy

We wtorkowy poranek migranci koczujący na granicy polsko-białoruskiej rozpoczęli atak na polskich funkcjonariuszy. W ich kierunku poleciały kamienie i inne przedmioty, migranci próbowali też niszczyć ogrodzenie. Ataki te polskie służby odpierały przez przeszło dwie godziny. Do opanowania sytuacji użyto m.in. armatek wodnych. Łącznie rannych zostało dziewięciu polskich mundurowych.

W czasie kiedy polscy funkcjonariusze z narażeniem życia chronią polskich granic kolejni posłowie PO prześcigają się w ataku na nich. Tym razem głos w sprawie wydarzeń związanych z kryzysem na granicy zabrał Franciszek Sterczewski.

– Unia widzi, że dzielne żołnierzyki na polskiej granicy, dziarski pan premier w mundurze robiący sobie zdjęcia, że to jest propaganda, że to nie działa. Unia uruchomiła swoje kanały dyplomatyczne i to dzięki jej działaniom zablokowane są pierwsze loty do Mińska. UE widzi, że PiS bawi się w PR, a prawdziwą robotę dyplomatyczną robi sama – mówił podczas spotkania na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Sterczewski.