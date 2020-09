Dzięki Toyota Connected Data Lake telemetria wpływa na zwiększanie bezpieczeństwo kierowców

Pojazd co sekundę generuje dane, które mogą być łączone w większe pakiety w jednominutowych odstępach. Przy milionach połączonych aut, które mają informacje z każdej sekundy drogi, wymagana jest ogromna skala do przechwytywania i przechowywania tych danych.

- Motoryzacja to kolejna z branż, dla której chmura otworzyła nowe możliwości w ramach produktów i usług, jakie dostarcza – mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS.

– Można wymienić takie firmy jak Uber, BMW, KIA, Mazda, Formuła 1 i wiele innych. A czemu właśnie chmura? To niemal nieograniczone moce obliczeniowe pozwoliły firmom gromadzić i przetwarzać dane w skali, która nie była osiągana wcześniej. Inteligentne samochody, podłączone do Internetu, zbierające informacje o tym co robi pojazd w każdej sekundzie ruchu, czy jest sprawny, jaka jest pogoda, czy wpływa ona na jego stan, jazdę – zbieranie, przetwarzanie a następnie wyciąganie wniosków i usprawnianie samochodów i jazdy jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, dostarczanym wraz z chmurą – dodaje Stachlewski.

Data Lake oferuje możliwości zwiększenia bezpieczeństwa klientów. Wczesne wykrywanie usterek rynkowych i wskazywanie pojazdów docelowych dotkniętych tymi usterkami jest możliwe dzięki danym telemetrycznym pobieranym z pojazdów.