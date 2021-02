Dzięki szczepieniom przeciwko koronawirusowi wróciły nasze plany urlopowe. "6 dni w Grecji za 400 zł"

Za 389 zł można spędzić w Grecji 6 dni, za podobną cenę możemy wyjechać do Bułgarii. Jednak są to najtańsze oferty.

Trwające szczepienia dają nadzieję, że tegoroczne wakacje będą już normalne. Jak wskazuje w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspertka, biura podróży zwiastują większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi. - Mimo to, touroperatorzy planują ograniczyć swoją ofertę - mówi.

Eksperci prognozują, że tegoroczne wakacje będą już podobne do tych, które znamy z poprzednich lat, choć nie obejdzie się bez reżimu sanitarnego, zachowywania dystansu czy nawet konieczności przedstawienia tzw. paszportu medycznego, czyli zaświadczenia o zaszczepieniu. - Biura podróży zwiastują większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi - turyści po 2020 roku spragnieni są wyjazdów, nadzieję na powrót do normalności daje też szczepionka. Mimo to, touroperatorzy planują ograniczyć swoją ofertę - przykładowo Tui ograniczy ofertę o 20 proc.- tłumaczy w rozmowie z AIP Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl. W trendach i najbardziej popularnych kierunkach pojawiają się głównie Turcja, Grecja oraz Bułgaria. Powodzeniem cieszy się także Egipt oraz Hiszpania. Jak wyjaśnia ekspertka, najtańsze oferty można znaleźć w europejskich kurortach. - Za wypoczynek w Grecji i Bułgarii możemy zapłacić nawet 400 zł za 6 dni ze śniadaniami. Jednak ekskluzywne oferty zaczynają się od 3 tys. zł, a kończą nawet na 10 tys. zł- zaznacza.

I tak ekspertka wylicza, że za 389 zł można spędzić w Grecji 6 dni, za podobną cenę możemy wyjechać do Bułgarii. Jednak są to najtańsze oferty, średnio trzeba liczyć od 500 do nawet 1,5 tys zł. Z kolei za ekskluzywne oferty trzeba będzie zapłacić w tych destynacjach od 3 do nawet 8 tys zł. Do Turcji takie wyjazdy zaczynają się od 977 zł ale nie będzie problemu ze znalezieniem oferty za 10 tys zł. Do tanich kierunków można zaliczyć także Chorwację. 6 dni na Półwyspie Istria w apartamencie dwuosobowym oferowanych jest już od 478 zł za osobę. Nieco drożej jest w na Riwierze Czarnogórskiej.

Kajzer dodaje także, że ceny wyjazdów na popularny w tym roku Zanzibar zaczynają się od 4 tys zł i sięgają nawet 10 tys zł. dla porównania do meksyku można udać się już od 2,5 tys zł do 6,5 tys zł. Natomiast za wycieczkę do Zjednoczonych Emiratów arabskich zapłacimy od 2,5 do 10 tys zł.

Tanie latanie Pandemia sprawiła, że wiele połączeń lotniczych zostało wstrzymanych. Branża próbuje się nieco odkuć, oferując szereg tanich połączeń w granicach Europy. Turyści z Polski w okresie od czerwca do września mogą znaleźć naprawdę atrakcyjne oferty. Z analizy ekspertów rankomat.pl wynika, że najtaniej można kupić bilety lotnicze na Ukrainę - przykładowo połączenie z krakowskich Balic do Charkowa kosztuje zaledwie 45 zł. Do tanich kierunków można zaliczyć również Skandynawię - loty do Oslo i Sztokholmu z Gdańska można znaleźć poniżej 100 zł. Za 110 zł można polecieć z Warszawy do Barcelony oraz Wiednia. Ubezpieczenie a koronawirus - Większość ubezpieczycieli oferuje polisę od kosztów rezygnacji. W razie nieszczęśliwego zdarzenia (wymienionego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, takiego jak np. choroba, choroba osoby bliskiej, śmierć, wypadek, kradzież dokumentów lub pojazdu, wyznaczenie daty egzaminu, rozpoczęcia pracy lub sprawy sądowej) towarzystwo zwróci koszty rezygnacji utracone przez biura poroży, linie lotnicze czy innego organizatora wyjazdu bądź wydarzenia- tłumaczy.

Jednocześnie dodaje, że ubezpieczyciele oferują w podstawowym zakresie lub za dodatkową składką ochronę w razie zachorowania na Covid-19. - Bez posiadania takiej polisy, ciężko będzie odzyskać pieniądze za niezrealizowaną wycieczkę. W razie rezygnacji biuro podróży lub linia lotnicza ma prawo do zwrotu tylko części kosztów, potrącając stosowny, ustalony w umowie procent za odwołanie wyjazdu. Przykładowo, rezygnując z wycieczki na dzień przed podróżą organizator ma prawo zwrócić tylko 5 proc. całej kwoty- dodaje. Co ważne, w przypadku kierunków, gdzie wymagane są testy na koronawirusa, biura podróży podpowiadają,w jakich punktach można je wykonać, niekiedy oferowane są rabaty na wykonanie testu PCR.

