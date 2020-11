Dzięki nowym soundbarom firmy TCL nie trzeba będzie chodzić do kina, by nacieszyć się dźwiękiem. To kino do nas przyjdzie

Firma TCL Electronics, jeden z największych producentów telewizorów na świecie stawia na soundbary, która pozwolą uzyskać wspaniałe doznania dźwiękowe, idealną niemal czystość i dokładność.

Można powiedzieć, że nie trzeba chodzić do kina, by przeżywać głębię dźwięków. To kino przyjdzie do naszych mieszkań.

Na naszym rynku pojawiają się w ostatnim kwartale tego roku soundbary serii TS8111, TS6110 i TS6100.

Seria TS8111: Wciągające Dolby Atmos zamknięte w soundbarze

Soundbary z serii TS8111 dają znakomitej jakości dźwięk kinowy, nie zajmując dużo miejsca. Niesamowitych wrażeń dostarczą dwa wbudowane subwoofery i system Dolby Atmos 2.1.

Głośnik wyposażony jest w połączenie ustawionych pod kątem przetworników i reflektorów akustycznych oraz innych technologii, które pozwalają zanurzyć się w ulubionych treściach. Dzięki wbudowanemu podwójnemu głośnikowi niskotonowemu TS8111 zapewnia też doskonały bas.