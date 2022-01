Dzięki elektronicznym gadżetom nasze życie jest coraz łatwiejsze i przyjemniejsze

Technologie zmieniają nasze życie pod każdym względem. Dzięki elektronicznym gadżetom żyjemy przyjemniej i na pewno bezpieczniej.

Za reklamę dynamicznego postępu technologicznego można uznać historię, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Otóż 33-letnia kobieta urodziła dziecko w swoim samochodzie, ale ma się dobrze, podobnie, jak jej pociecha. Wszystko dlatego, że narodziny odbyły się w samochodzie Tesla, a pojazd był zaprogramowany i prowadził go … komputer. Nic dziwnego, że malucha okrzyknięto „Tesla baby”.

Minęła już epoka dronów, które miały być dobrą zabawką głównie dla dorosłych. Dziś pomagają one w gaszeniu pożarów, odkrywaniu złóż metali czy ściganiu przestępców. Nowoczesna aparatura medyczna napędzana sztuczną inteligencją pozwala na dokładną i bezinwazyjną diagnostykę pacjentów. Dzięki sztucznej inteligencji powstają nowe gatunki... trunków oraz wymyślne potrawy, o coraz lepszych telewizorach i telefonach, nie mówiąc. I trudno określić, co będzie szlagierem technologicznym najbliższych miesięcy i lat. Na pewno dążenie do perfekcji urządzeń, by ułatwiały nam życie, bo z ich pomocą nawet język chiński wydaje się dziś nie taki straszny.