"Dzięcioł i Violetta". Sandra Drzymalska wcieli się w rolę Violetty Villas w nowym filmie

O czym będzie film "Dzięcioł i Violetta"?

W zapowiedzi "Dzięcioła i Violetty" czytamy, że będzie to opowieść o chłopcu, który walczy o odnalezienie swojego miejsca w życiu matki, Violetty Villas. "Towarzysząc jej w drodze do sławy, przegrywa z jej uzależnieniem. Paradoksalnie, to odrzucenie staje się jego zbawieniem" - przekazano w opisie filmie.

"Dzięcioła i Violettę" reżyseruje Karolina Bielawska, która współodpowiada również za scenariusz napisany wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.