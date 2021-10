Działania niektórych mediów w obliczu presji migracyjnej. Marcin Horała: Chodzi o to, żeby wyłączyć myślenie Lidia Lemaniak

Adam Jankowski

Na granicy Polski z Białorusią trwa kryzys migracyjny. Niektóre media działające w Polsce powielają w tej sprawie narrację służb reżimu Łukaszenki. – To, co robią te media, jest tak grubymi nićmi szyte, że to, iż ktoś jeszcze może się na to nabrać i nie dostrzegać tego, że to oczywiste manipulacje, jest wręcz niemożliwe – mówi polskatimes.pl Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.