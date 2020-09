Dywizje, awanse i wielka kasa. Rusza Liga Narodów UEFA 2020/2021

Dwa lata temu ruszyła pierwsza edycja Ligi Narodów UEFA. Rozgrywki zrobiły udany zamach na nieistotne mecze towarzyskie, ale na starcie narobiły sporo zamieszania. Pierwsza – premierowa – edycja w dosyć skomplikowany sposób otworzyła furtkę niektórym zespołom do walki o awans na Euro 2020 (wskutek pandemii COVID-19 Euro 2021).

Rozpoczynająca się w tym tygodniu druga edycja to już inna historia. To największa szansa dla Portugalii. Mistrzowie Europy wygrali pierwszą Ligę Narodów, więc od razu mogą przejść do historii jako ci, którzy obronią tytuł. Reprezentacja Polski w pierwszej edycji Ligi Narodów była w pierwszej dywizji, ale spotkania z Portugalią (2:3, 1:1) i Włochami (1:1, 0:1) sprawiły, że szybko się z nią pożegnała. Taki sam los spotkał Niemców, Chorwatów i Islandczyków. Wtedy zadziałał Komitet Wykonawczy UEFA, który zdecydował, że dwie najwyższe dywizje zostaną poszerzone – z dwunastu do szesnastu zespołów. Szczęście sprawiło, że Biało–Czerwoni znów zagrają w dywizji A.