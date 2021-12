Dyrektor WHO: Wirus SARS CoV-2 nie zniknie, będziemy z nim żyć jak z grypą

W wywiadzie dla AFP dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że wirus SARS CoV-2 nie zniknie, ale mądra polityka rządów dzięki restrykcjom i szczepieniom może doprowadzić do stanu, w którym będziemy z nim żyć jak z grypą - podała w sobotę Polska Agencja Prasowa. Dr Ryan wierzy, że uda się oswoić wirusa poprzez mądre i bezpieczne rozwiązania, które powinny zastosować wszystkie rządy.

Ekspert WHO stwierdził, że pojawienie się nowych, groźniejszych niż poprzednie, wariantów wirusa SARS-CoV-2, jest całkiem możliwe. Ryan uważa, że należy zaostrzać przepisy sanitarne i kłaść nacisk na akcję szczepień, by uniknąć przeciążenia i załamania systemów opieki medycznej.

Zdaniem dra Ryana pojawienie się wariantu omikron niewiele zmieniło w dotychczasowym postępowaniu z wirusem. Dyrektor WHO podkreślił, że źródłem niepowodzeń w walce z SARS-CoV-2 jest nierówny dostęp do szczepionek między krajami bogatymi i biednymi, upolitycznienie decyzji dotyczących pandemii, dezinformacja oraz niewłaściwy czas wprowadzania i znoszenia restrykcji sanitarnych. Ryan stwierdził, że "jest pełen optymizmu co do tego, ile możemy osiągnąć wspólnie".

PAP przypomniała, że w jednym z wcześniejszych wywiadów dr Ryan powiedział, że "życie takie, jakie znaliśmy, wydaje mi się bardzo, bardzo możliwe, ale będziemy musieli w dalszym ciągu stosować zalecenia sanitarne, dystans społeczny. Szczepionki nie oznaczają braku Covid-19. Dodanie szczepionek do naszych obecnych środków pozwoli nam naprawdę zmiażdżyć krzywą zachorowań, uniknąć lockdownów i uzyskać stopniową kontrolę nad chorobą".