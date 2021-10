Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka: wicemarszałek Ryszard Terlecki poddał się zbiegowi w trybie nagłym. Czuje się dobrze

Szef CIS odniósł się w swoim wpisie m.in. do informacji „Faktu”. Dziennik podał, że wicemarszałek Sejmu w sobotę trafił do Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. Konieczna była operacja i w związku z tym do Krakowa ściągnięto prof. Andrzeja Matyję, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, który miał osobiście przeprowadzić zabieg.

„Wicemarszałek Sejmu poddał się zabiegowi w swoim miejscu zamieszkania, w trybie nagłym. Operacja została przeprowadzona przez etatowych pracowników miejscowego szpitala. Ryszard Terlecki czuje się dobrze i niebawem wróci do aktywności zawodowej” – odniósł się do medialnych doniesień Andrzej Grzegrzółka.