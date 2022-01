Dynamiczny weekend w pogodzie, alerty IMGW. Uwaga na silny wiatr i burze śnieżne

Zapowiada się bardzo dynamiczny pogodowy weekend. Już w sobotnie popołudnie w wielu regionach kraju wystąpią intensywne opady deszczu i śniegu, zaś porywy wiatru w niektórych regionach mogą osiągnąć 130 km na godzinę. Kierowcy powinni przygotować się na nagłe pogorszenie warunków na drogach.

Przed silnym wiatrem i burzami śnieżnymi ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sobotnie przedpołudnie będzie w centralnej i wschodniej części kraju jeszcze pogodne, potem jednak z północnego zachodu zacznie napływać strefa opadów, która obejmie stopniowo centrum i wschód Polski. Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz. W górach może spaść do kilku centymetrów śniegu.

Na północnym zachodzie kraju temperatura wyniesie 8 stopni Celsjusza, w centrum 3 stopnie, na wschodzie około zera, zaś w górskich regionach nieco poniżej zera.

Silny wiatr utrzyma się do niedzieli. Wtedy też gwałtownie spadnie ciśnienie, wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km/godz. nad morzem i do 75 km/godz. w centrum kraju, a wieczorem będzie się nasilał.