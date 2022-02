Dymisja ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego. Wiadomo już, kto będzie pełnić tę funkcję

Zakończyło się zebranie kierownictwa partii, które miało podjąć decyzje dotyczące zmian w rządzie po tym, jak prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział konsekwencje w związku z błędami w Polskim Ładzie.

Tuż przed spotkaniem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że "konsekwencje muszą być poważne", zapewnił jednak, że pozycja premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczna. – Wszystko zobaczymy. Z pewnością pan premier jest osobą pewną na tym stanowisku, no co najmniej do wyborów – powiedział szef klubu parlamentarnego PiS.

Po zebraniu kierownictwa partii, Anita Czerwińska, rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości poinformowała, że kierownictwo PiS przyjęło dymisję ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego. – Do czasu wyboru nowego ministra finansów, funkcję tę pełnić będzie premier Mateusz Morawiecki – dodała.

– Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych – mówiła Anita Czerwińska.