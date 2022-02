Dymisja ministra finansów. Jak rezygnację Tadeusza Kościńskiego komentują politycy opozycji?

W poniedziałek Anita Czerwińska, rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości poinformowała, że kierownictwo PiS przyjęło dymisję ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego. – Do czasu wyboru nowego ministra finansów, funkcję tę pełnić będzie premier Mateusz Morawiecki – dodała. Dymisja ministra finansów to konsekwencja zamieszania, jakie wywołał flagowy program PiS, Polski Ład.

Polskatimes.pl zapytała polityków opozycji o to, co myślą o rezygnacji ministra finansów.

Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że „wszyscy pamiętamy konwencję, na której był prezentowany Polski Ład”. – Z tego, co pamiętam, wystąpili tam przede wszystkim prezes Kaczyński i premier Morawiecki. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za Polski Ład, to właśnie oni , to oni wymyślili taki oto system, żeby złupić Polaków, żeby podatki były wyższe – mówił.

Poseł KO dodał, że „ogromna część ludzi po prostu dzisiaj cierpi, w związku z tym, że radykalnie wzrosły koszty pracy, wzrosły koszty w ogóle, dla dużej części społeczeństwa wiąże się to z niższymi zarobkami”.