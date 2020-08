Dymisja łódzkiego kuratora oświaty. Zbigniew Ziobro ostro skrytykował Dariusza Piontkowskiego

„Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa” - przekonywał w ubiegłym tygodniu w telewizji Trwam były już łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Ministra edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreśla, że decyzja o odwołaniu kuratora nie miała żadnego związku z jego kontrowersyjną wypowiedzią i była rozważana już od dawna.

Jesteśmy przeciwni propagowaniu tej ideologii w szkołach. Pan kurator wypowiedział to własnymi słowami. (…) Te słowa nie wzywają do jakiejkolwiek formy nienawiści – przekonywał we wtorek w TVN24 Piontkowski.

Podzielam pogląd pana kuratora, że ideologia LGBT dehumanizuje społeczeństwo i że trzeba przed nią bronić dzieci, to oczywiste – powiedział z kolei szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

O kwestię LGBT i wypowiedź Ryszarda Terleckiego był pytany we wtorek premier. - Polska jest krajem wolnym, bardzo demokratycznym i bardzo tolerancyjnym - zapewniał Mateusz Morawiecki, dodając przy tym, że „w pełni tolerujemy wolność wyrażania swoich myśli tak długo, jak nie obraża się uczuć innych”. Szef rządu zaznaczył też, że „nie ma u nas afirmacji i zgody na promowanie pewnych ideologii”.