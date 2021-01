Dworczyk: Zmieniliśmy nasz harmonogram szczepień. Nie dla wszystkich seniorów starczy terminów

Dworczyk przyznał, że cały proces "jest pod kontrolą", a jeżeli "producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramów dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien postępować dalej, w sposób niezaburzony".

- Redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer, wpłynęły na zaburzenie tego balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać- mówił szef KPRM.- Staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie, natomiast teraz po modernizacji harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer, zmieniliśmy nasz harmonogram- poinformował

W Polsce zaszczepionych zostało już 530 tysięcy osób. liczba dawek dostarczonych do punktów to ponad 757 tysiecy. Natomiast w magazynach pozostaje nieco poniżej 500 tysięcy dawek- podał podczas środowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. - Redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer, wpłynęły na zaburzenie tego balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać- mówił szef KPRM.- Staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie, natomiast teraz po modernizacji harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer, zmieniliśmy nasz harmonogram- poinformował.

Jak wyjaśniał, osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepienia, mają gwarancję otrzymania drugiej dawki. Ponadto chodzi o to, żeby nie było opóźnień w rozpoczęciu szczepień grupy pierwszej. - Tu się nic nie zmienia, 25 stycznia rozpoczynają się te szczepienia- zapowiedział. Dworczyk poinformował także, że w związku z ograniczeniem dostaw spowolniony zostanie proces szczepienia grupy "0", czyli pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą. w związku z tym "naruszony zostanie zapas szczepionek".

- Do dzisiaj za pośrednictwem trzech kanałów zarejestrowało się ponad 669 tysięcy seniorów, powyżej 80. roku życia. Jeżeli byśmy dodali do tego seniorów z DPS, którzy już są szczepieni, to mamy grupę ponad 700 tysięcy pacjentów 80+, którzy już są szczepieni albo są zarejestrowani na konkretny termin szczepienia dodał. "Przedstawiamy skorygowany Etap I szczepień przeciw COVID- 19" W każdym procesie decyzyjnym jest tak, że mogą pojawić się błędy i dzisiaj korygujemy nasz błąd- poinformował Dworczyk. - Zgodnie z sugestiami rady medycznej Etap I został podzielony na 3 części:

- Część 1a, czyli wszyscy seniorzy powyżej 60. roku życia maja absolutny priorytet jeśli chodzi o szczepienia- mówił szef KPRM. - Cześć 1b to osoby z chorobami przewlekłymi. Część 1c pierwszego etapu, to przedstawiciele służb mundurowych- wyjaśnił Dworczyk.

Dworczyk poinformował, że prezentowane zmiany znajdą odzwierciedlenie w zmienionym rozporządzeniu, a oprócz tego w rozporządzeniu które wprowadzi je jako prawo. - Pozostaje uwzględniona już wcześniej w Narodowym Programie Szczepień możliwość dla osób, które posiadają pewne schorzenia zgłoszenia się do swojego lekarza prowadzącego, otrzymania skierowania i przejścia powyżej etapu, niż wskazuje na to wiek- mówił.

Ponadto szef KPRM poinformował, że Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów włącza się w pomoc przy rejestracji seniorów oraz zapowiedział, że 22 stycznia o godzinie 6 rano uruchomiony system rejestracji i infolinia dla pacjentów powyżej 70. roku życia. - To będzie duże wyzwanie dla systemu, bo mowa o populacji liczącej 2,7 mln osób- mówił i zaapelował o to, żeby seniorzy do rejestracji korzystali z telefonu lub internetu.

- Chciałbym się zwrócić do seniorów, którzy zaczną się rejestrować 22 stycznia z prośbą o zrozumienie, że rzeczywiście jest tak, że terminów, które mamy wyznaczone do końca pierwszego kwartału nie jest tak dużo jak byśmy chcieli. To jest związane z ograniczonym dostępem do szczepionek- mówił. - Mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale zostaną zarejestrowane kolejne szczepionki, wtedy tych terminów będzie więcej- dodał.

- Nie we wszystkich częściach Polski, nie dla wszystkich zainteresowanych seniorów tych terminów obecnie będzie dostatecznie dużo- poinformował Dworczyk. "Szczepienia są najważniejsze"

- Cieszymy się, że ponad 70 proc. mieszkańców DPS zadeklarowało chęć szczepienia- poinformowała minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.- To przede wszystkim ta grupa jest szczególnie narażona na ciężki przebieg choroby, dlatego tutaj jest nasze pełne wsparcie- dodała.

Maląg przypomniała, że w październiku zeszłego roku uruchomiony został Program Solidarnościowy Korpusu Wsparcia Seniorów. - między innymi w ramach tego programu została uruchomiona infolinia. Do tej pory ze wsparcia dedykowanego dla osób starszych, powyżej 70. roku życia o pomoc poprosiło ponad 20 tysiecy osób- powiedziała. - Szczepienia są dzisiaj najważniejsze, ponieważ to jest to światełko w tunelu, które pozwoli nam wyhamować pandemię koronawirusa- mówiła i jednocześnie zachęcała seniorów do korzystania z "elektronicznych form" wsparcia.

