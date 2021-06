Dworczyk: Szczepienia dzieci na koronawirusa bardzo prawdopodobne

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że w momencie jak szczepionka Pfizera zostanie zarejestrowana dla dzieci od 12 do 15 lat, wtedy rząd zwróci się do Rady Medycznej, żeby wypowiedziała się w tej sprawie sczepień najmłodszych Polaków i przekazała rekomendacje, jak należy postępować. - Myślę jednak, że szczepienie dzieci jest bardzo prawdopodobne, bo musimy zapanować nad wirusem i uniknąć znowu zamykania szkół, uczelni, sklepów i gospodarki – tłumaczył Michał Dworczyk w rozmowie z „DGP”.

Szef KPRM zaznaczył, że to Rada Medyczna ds. COVID-19 przy premierze Morawieckim podejmuje decyzję, „kto się szczepi, kiedy się szczepi i jak się szczepi”. - W tej Radzie jest ponad 20 lekarzy, profesorów, którzy podejmują tego rodzaju decyzje. Wypracowują swoje stanowisko w oparciu na swojej wiedzy oraz wytycznych, które są dołączone do każdego leku, w tym przypadku do szczepionki. Ale mimo wszystko, Rada analizuje uwarunkowania polskie i wtedy przygotowuje rekomendacje dla nas, czyli dla Narodowego Programu Szczepień – mówił.