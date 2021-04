Dworczyk: Przypadki blokowania terminów przez przeciwników szczepień są "marginalne"

Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował, że w związku ze zmniejszeniem dostaw szczepionek możliwe będą opóźnienia w programie szczepień. Dworczyk przekazał również, że przypadki blokowania terminów przez przeciwników szczepień są "marginalne". Szef KRPM mówił także, że od 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się włączyć w szczepienia pracowników w zakładach pracy. W środę z kolei ogłoszone zostaną kolejne decyzje dotyczące obostrzeń.

Szef KPRM poinformował w poniedziałek, że przekroczono 10,3 mln łącznie wykonanych szczepień I i II dawką. - Planujemy dalsze przyspieszanie i wykonanie 1,6 mln 600 szczepień w przyszłym tygodniu – mówił.

Michał Dworczyk dodał, że obecnie średnie tempo szczepień jest na poziomie 200 tys. szczepień dziennie. Wskazał przy tym, że opóźnienia w dostawach przełożą się na realizację programu szczepień. Blokowanie terminów przez przeciwników szczepień Dziennikarze zapytali ministra o pojawiające się informacje, że osoby przeciwne szczepieniom specjalnie zgłaszają się na szczepienia, a potem się nie pojawiają. Dworczyk stwierdził, że takie przypadki są marginalne i rząd nie przewiduje sankcji za niestawienie się we wskazanym terminie na szczepienie. -Niestawialność osób na termin szczepienia w kwietniu wynosiła ok. 1,5 proc. (…) Wierzymy w odpowiedzialność za siebie i innych – mówił.

9 maja ostanie rejestracje – 9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia. Na pewno nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o terminarz rejestracji – zapewniał minister.

Dodał jednak, że gdyby terminy ze strony producentów opóźniały się, terminy w czasie tych rejestracji nieco się wydłużą. - Na to wpływu nie mamy – mówił. - Utrzymujemy deklarację, że co najmniej 20 mln szczepień zostanie wykonanych do końca drugiego kwartału. Te wytyczne, które postawił nam pan premier Morawiecki, zostaną zrealizowane. Jesteśmy do tego zdeterminowani - zapewniał. Szczepienia w zakładach pracy - Planujemy szczepienia w zakładach pracy, od 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się włączyć – przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Dworczyk podkreślił, że pracodawca musi zebrać co najmniej 300 pracowników chętnych do szczepienia. - Będzie decydowała kolejność zgłoszeń, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że pilotaż szczepień w zakładach pracy zaczniemy 15 maja, musimy poczekać, aż unormuje się sytuacja z dostawami – mówił minister. - Jesteśmy przekonani, że szczepienia w zakładach pracy ruszą jeszcze w maju – dodał.

Dworczyk wskazał, że w tej chwili rząd nie jest w stanie precyzyjnie powiedzieć że szczepienia - czy nawet pilotaż - zaczną się w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. - Musimy zaczekać aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski, natomiast ruszamy z zapisami już 4 maja – stwierdził minister. - Dlatego że zawsze to wymaga odrobiny czasu, żeby zakład pracy porozumiał się z wykonującym podmiotem działalność leczniczą, któremu zleca przeprowadzenie takich szczepień, więc chcemy żeby wszystko było tak przygotowane, żeby w maju, kiedy rozpoczną się te szczepienia, jesteśmy przekonani że one się rozpoczną jeszcze w maju, żeby w maju już nie czekać na nic, jak pojawią się szczepionki, żeby cały system był przygotowany i żeby również w zakładach szczepienia ruszyły – mówił. Szef KPRM tłumaczył, że mamy w Polsce sieć przekraczającą 7 tys. punktów szczepień populacyjnych. - Uzupełniamy je o punkty szczepień powszechnych, są one uruchamiane w miarę dostaw szczepionek – mówił.

Dworczyk przypomniał, że trwa rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 46 roku życia.

W środę dalsze decyzje dotyczące odmrażania gospodarki Michał Dworczyk poinformował, że w środę zaprezentowane zostaną nowe informacje w dotyczące luzowania obostrzeń. - Wszystko zostanie przedstawione po posiedzeniu zespołu kryzysowego – tłumaczył.

Dworczyk: Oceniam bardzo pozytywnie zaangażowanie samorządowców Szef KPRM poinformował, że pojawiają się komunikaty ze strony władz warszawskich o tym, że już Warszawa jest gotowa do przeprowadzenia powszechnych szczepień. - Oceniam bardzo pozytywnie to zaangażowanie i determinację samorządowców, natomiast też proszę o zrozumienie, bo sytuacja wygląda właśnie na tym konkretnym przypadku następująco. W tej chwili już działa 283 punkty w których są szczepienia na terenie Warszawy. Potencjał tych punktów w tej chwili to ponad 202 tysięcy szczepień tygodniowo, a liczba dostępnych szczepionek tygodniowo jest na poziomie 91 tysięcy. Więc to nie jest kwestia uruchomienia kolejnych punktów – stwierdził Michał Dworczyk.

Minister dodał, że „zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwie podzielone nie tylko między największymi miastami, ale między każdym najmniejszym powiatem, każdą najmniejszą gminą”. - I tak mamy pewną dysproporcję, bo dzisiaj w Warszawie, dzwoniąc na infolinię, można uzyskać jeszcze termin szczepienia nawet w tym samym dniu wieczorem albo następnego dnia, natomiast jest szereg takich miejsc w Polsce, mniejszych powiatów, gdzie nie ma tylu funkcjonujących punktów szczepień, gdzie na szczepienie trzeba czekać 3 tygodnie. Wiec też bardzo prosimy o zrozumienie i takie solidarne podejście do tej sprawy oraz elastyczność i to jest prośba kierowana do wszystkich zainteresowanych – mówił.

