Dworczyk: Pracujemy nad uproszczeniem procedury osiedlania się potomków mieszkańców I i II RP

- Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, polski język, polskie obyczaje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze przykładał szczególną rolę do wspierania naszych rodaków poza granicami kraju - powiedział Dworczyk. - Rodacy poza granicami to olbrzymi potencjał – dodał.

Szef KPRM wskazał, że w czasie poprzedniej kadencji PiS zwiększono fundusze przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz uruchomiono wiele programów.

Podkreślił Dworczyk, że dzięki programowi Bon Pierwszaka kilka tysięcy polskich dzieci, m.in. na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie otrzymuje wsparcie. - Bon ma aktywnie wspierać Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny oraz zachęcać i motywować rodziców do zapisywania dzieci do polskich szkół (…) Bon ma także podnosić atrakcyjność polskich szkół w krajach objętych projektem oraz aktywizować środowiska uczniowskie i promuje pozytywny wizerunek Polski – mówił minister.