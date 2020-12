Dworczyk odpowiada Ziobrze ws. budżetu UE: Konkluzje RE mają charakter wiążący

Kompromis wynegocjowany przez polski rząd w ostrych słowach skomentował minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. - Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – podkreślił minister.

W środę wieczorem zatwierdzono w Brukseli unijny budżet. Było to możliwe, ponieważ Polska i Węgry zrezygnowały z jego zawetowania. Ostatecznie przywódcy państw Unii Europejskiej zawarli na kompromisowe porozumienie ws. mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Choć ustanowiony kompromis zakłada uzależnienie wypłat unijnych funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa, to szefowie państw i rządów UE przyjęli jednak deklarację szczytu UE, która m.in. odkłada stosowanie mechanizmu „pieniądze za praworządność”.

Dworczyk: Konkluzje mają charakter wiążący

Do słów Ziobry odniósł się na antenie Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.- Trudno się zgodzić z tak postawiona tezą. Konkluzje mają charakter wiążący, każde rozporządzenie można stosunkowo szybko otworzyć i je zmienić - mówił. - Jeśli chodzi o konkluzje przyjęte przez liderów wszystkich krajów członkowskich to mają one dużo większą wagę - dodał polityk.

Dworczyk: Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych ruchów w ramach Zjednoczonej Prawicy

– Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych ruchów w ramach Zjednoczonej Prawicy. To, że poszczególne ugrupowania, które ją tworzą, spotykają się, dyskutują między sobą, omawiają dalszą strategię działania, to absolutnie naturalne, natomiast Zjednoczona Prawica jest wielką wartością stwierdził szef KPRM.

Wskazał, że koalicja rządząca łączy „różne środowiska, różne nurty”. - Patrzymy nieco inaczej na niektóre kwestie, natomiast wielką wartością Zjednoczonej Prawicy do tej pory było i mam nadzieję, że tak pozostanie, umiejętność znajdowania konsensusu, bo z tego korzystała w ostatnich latach cała Polska, rozwijając się dynamicznie pod właśnie auspicjami większości parlamentarnej tworzonej przez Zjednoczoną Prawicę – stwierdził Michał Dworczyk.