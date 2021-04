Dworczyk: Od 10 maja niepełnosprawni z pierwszeństwem do szczepień

Dworczyk sprecyzował, że rząd chce, by dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, od 10 maja w punktach szczepień powszechnych - docelowo będzie ponad 630 takich punktów po co najmniej jednym w każdym powiecie - te osoby miały pierwszeństwo szczepienia. - Otóż taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii czy elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji, od razu będzie przyjmowała szczepienie, zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun bądź opiekunowie tej osoby – mówił.