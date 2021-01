Dworczyk o szczepieniach na koronawirusa: szczepimy jak Niemcy

Zdaniem Michała Dworczyka w Polsce szczepienie odbywa się w takim tempie jak w Niemczech, a ograniczenia tkwią nie w możliwościach organizacyjnych, tylko w braku szczepionki. Jednocześnie podkreślił, że jest ostrożny w deklaracjach i nie chce obiecywać rzeczy, co do których nie ma pewności, że są możliwe w realizacji. Zaszczepienie trzech milionów Polaków w pierwszym kwartale uważa jednak za możliwe – ta prognoza została zresztą oparta na deklaracjach producentów szczepionek.

Elementy związane z logistyką i rejestracją pacjentów spoza „grupy 0” rząd wziął na siebie. Natomiast sam proces szczepień – poza wytycznymi i przepisami – organizują osoby, które najlepiej wiedzą, jak to zrobić: lekarze, pielęgniarki, osoby zarządzające szpitalami, POZ-ami – tłumaczy w Onecie Michał Dworczyk.

W odniesieniu do małej liczby wykonanych w weekend szczepień, szef Kancelarii Premiera z jednej strony odniósł się do tego, że jest to kwestia organizacji procesu w jednostkach odpowiedzialnych za realizację szczepień; z drugiej strony zwrócił jednak uwagę na to, że „dla całości procesu te weekendowe spadki nie mają znaczenia, bo i tak nie ma więcej szczepionek”.