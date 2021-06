Dworczyk, Kamiński i Sasin. Sejmowe komisje zaopiniują wnioski o wotum nieufności dla trzech polityków Zjednoczonej Prawicy

- Bezpośrednich powodów do odwołania marszałka Terleckiego jest wiele, ale tym ostatnim powodem są jego słowa ws. działaczek opozycyjnych na Białorusi. Słowa marszałka są o tyle skandaliczne i szkodzące polskiej racji stanu, że to właśnie Polska, obok Litwy, to kraj, który jest najbardziej aktywny we wspieraniu opozycji na Białorusi - powiedział podczas konferencji prasowej 7 czerwca Krzysztof Śmiszek z Lewicy.