Dworczyk: Jeśli chodzi o szczepienia, jesteśmy w okolicach unijnej średniej

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień w czwartek rano w TVN24 pytany był między innymi o stanowisku episkopatu w sprawie szczepionek AstraZeneki i Johnson&Johnson. - Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki – napisał w stanowisku bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Szef KPRM stwierdził, że kluczowe w tym stanowisku jest sformułowanie, że "mimo zastrzeżeń episkopatu wierni mogą korzystać z tych szczepionek". Jednocześnie tłumaczył, że obecnie, ze względu na utrudniony dostęp do szczepionek nie mamy możliwości wyboru konkretnej szczepionki. - Z czasem pewnie się to zmieni. Wtedy będzie można decydować zgodnie ze swoimi przekonaniami- zapowiedział i dodał, że "do tej pory współpraca w walce z pandemią układała się z episkopatem bardzo dobrze".

"Udało nam się stworzyć sprawny system"

- Na ocenę systemu będzie czas już po zakończeniu szczepień- mówił szef KPRM. Jego zdaniem, w warunkach, w których jesteśmy, "udało nam się stworzyć sprawny system". - Z naszych rozwiązań korzystają inne kraje, nasi sąsiedzi na zachodzie. Mam nadzieję, że uda nam się dobre wyniki, dobre tempo utrzymać- przyznał.

- Jeśli chodzi o szczepienia, cały czas jesteśmy w okolicach unijnej średniej- mówił i dodał, że "celem nie jest wyścig". Dworczyk poinformował także, że "w magazynach jest między 350 a 450 tysięcy szczepionek rezerwy na drugą dawkę".

Szek KPRM mówił, że kraje UE od początku procesu dostarczania szczepionek naciskały na Komisję Europejską, by ta była bardziej stanowcza w egzekwowaniu od koncernów dostarczanie szczepionek. - Premier Morawiecki wielokrotnie podnosił na spotkaniach liderów unijnych ten temat. Ale to oczywiście zbiorowy wysiłek. To zasługa szefów państw, którzy wywierali mocną presję na KE- tłumaczył.

Zapytany o to kiedy na szczepienie będzie mógł się zarejestrować każdy chętny, szef KPRM przyznał, że na pewno nie nastąpi to w tym miesiącu. - Dokładnej daty nie da się podać- mówił i dodał, że "gdzieś to widać na horyzoncie".