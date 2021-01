Dworczyk: Dziś rozpoczyna się kontrola w NFZ. Ogólnodostępne informacje wskazują, że mieliśmy do czynienia z nadużyciem

Szef KPRM przyznał także, że do tej pory oprócz wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, inny członek rządu nie został zaszczepiony przeciw koronawirusowi.

Jednocześnie Dworczyk wyjaśnił, że w wytycznych NFZ była mowa o możliwości zaszczepienia osób spoza grupy "zero". Jak tłumaczył, t o miały być sytuacje, w których "umówiony jest pan X, czy pani Y z grupy "zero" i okazuje się, że nie może zjawić się w tym terminie, na który ta osoba została umówiona i w tym momencie zgłasza się inna osoba". - Czy to pacjent szpitala, czy ktoś, kogo można szybko zaprosić do szczepienia. To miały być sytuacje wyjątkowe i w absolutnej większości przypadków dokładnie tak było - tłumaczył.

Dopytywany o to ile osób, mogło zostać zaszczepionych przeciwko koronawirusowi poza kolejnością, odpowiedział, że "w prowadzonej ewidencji nie ma takich informacji".