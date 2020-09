Dworczyk: Chcielibyśmy, żeby nowy rząd, już po rekonstrukcji, został powołany w połowie tego tygodnia

Zjednoczona Prawica z nową umową koalicyjną. Jakie warunki muszą spełnić sojusznicy PiS?

Liderzy Zjednoczonej Prawicy oświadczyli w sobotnie południe, że doszli do porozumienia co do dalszego funkcjonowania koalicji rządzącej i rekonstrukcji rządu. - Wszystko co będzie możliwe zrobienia, do umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją – zapewniał lider PiS Jarosław Kaczyński. Choć liderzy partii nie ujawnili co znalazło się w podpisanym dziś dokumencie, to pojawiły się już nieoficjalne medialne doniesienia na temat jego treści.