Dworczyk: Bez szczepień możliwa czwarta fala i kolejny lockdown

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał, że we wtorek przekroczyliśmy 27 milionów wykonanych szczepień. - To dobry moment, aby ponowić apel, abyśmy się rejestrowali i szczepili – apelował.

Szczepienia w aptekach galeriach

Michał Dworczyk przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią w czerwcu uruchomiono szczepienia w aptekach. – Do tej pory około 450 aptek z terenu całej Polski włączyło się już do programu. W tych aptekach można się szczepić i tutaj też chciałbym zaapelować do farmaceutów, żeby jak najwięcej placówek, aptek włączało się do Narodowego Programu Szczepień. Nabór ma charakter otwarty i ciągły. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Wystarczy przesłać tylko w formie elektronicznego oświadczenia, zgłosić się do oddziału NFZ regionalnego i mamy sprawę załatwioną – stwierdził.