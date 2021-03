Dworczyk: 12 kwietnia startują zapisy na szczepienia dla rocznika 1962. Każdy kolejny dzień to otwarcie zapisów dla następnego rocznika

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji podkreślił, że „Narodowy Program Szczepień to coś więcej niż program szczepień, to egzamin dla struktur państwa”.

– Obiecaliśmy, ze wykonamy 6 milionów szczepień do końca pierwszego kwartału i właśnie dzisiaj się to udało. Do końca drugiego kwartału będzie to 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia zaszczepimy wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić – mówił.

Podkreślił, że „pozyskanie szczepionek związane jest z UE”. - Nie ma dnia, żebyśmy nie ponaglali odpowiednich struktur. Na skutek naszej interwencji szybciej w UE została przyjęta szczepionka Johnson & Johnson. Tu każdy dzień się liczy. Tu każdy dzień się liczy – zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, ze dla niego kluczowe jest sprawne przebieganie szczepień i dlatego poszerzony zostanie zakres oraz miejsca, gdzie będą one przeprowadzane. - Postawiłem cel, żeby miesięcznie był 10 mln szczepień. To jest nasz cel, to nasze zadanie, od tego zależy skuteczne zwalczenie epidemii – podkreślił Morawiecki.