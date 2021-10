Dwie dekady, które obaliły mur. Weź udział w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i egzaminu finałowego. Przed rywalizacją finałową, grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestniczyć będą m.in. w warsztatach dziennikarskich, filmowych, autoprezentacji i obrony publicznej. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas końcowego egzaminu, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich. Całość zakończy Gala i koncert Ambasadora Muzycznego.

Naturalnym jest, że fundacji, której misją jest edukacja historyczna, szczególnie zależy na szerokim upowszechnieniu tej karty historii Polaków, która miała decydujący wpływ na obalenie muru, dzielącego naszą część Europy od wolnego świata - mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, pomysłodawczyni konkursu.

Do 15 listopada można rejestrować szkoły do VIII edycji Olimpiady. Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie https://olimpiadasolidarnosci.pl/rejestracja2021/. W ostatniej edycji konkursu wzięło udział 565 szkół oraz 3,5 tysiąca uczniów z całego kraju.

Uwaga! Ze względu na roczną przerwę spowodowaną pandemią, do VIII edycji konkursu mogą przystąpić uczniowie z klas 3 liceum zarówno po gimnazjum jak i po podstawówce oraz klas 3 i 4 technikum po gimnazjum.