Dwa wyścigi, jedno serce. Co samochody Hondy mają wspólnego z szybkimi bolidami Formuły 1?

Na czym polega wyjątkowość hybrydowych układów napędowych wykorzystywanych w samochodach osobowych Hondy? Zastosowane w nich rozwiązania zostały najpierw przetestowane w bolidach Formuły 1. Mówi o tym najnowsza kampania japońskiego giganta motoryzacyjnego, która wystartowała w czerwcu pod hasłem „Dwa wyścigi, jedno serce”.

W klasyfikacji generalnej konstruktorów tegorocznego sezonu Formuły 1 na pierwszym miejscu znajduje się zespół Red Bull Racing Honda. Mają na to wpływ wyniki osiągane przez Maxa Verstappena oraz Sergio Pereza. Pierwszy z nich odniósł do tej pory zwycięstwa w Grand Prix Emilii-Romanii, Monako, Francji, Styrii i Austrii, drugi okazał się najlepszy w Grand Prix Azerbejdżanu. Dzięki temu Holender prowadzi w klasyfikacji generalnej kierowców, a Meksykanin jest trzeci.

Niebagatelną rolę w sukcesach tych zawodników odgrywają hybrydowe jednostki napędowe Hondy. Są one ponadto wykorzystywane w bolidach należących do zespołu AlphaTauri Honda.