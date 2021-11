Dwa lata od pierwszego przypadku COVID-19. Pandemia rozpoczęła się na targu w Wuhan, a po roku dotarła do każdego miejsca na świecie

17 listopada 2019 roku – to wtedy pojawia się pierwszy przypadek koronawirusa, jest to tak zwany „pacjent zero”. Był nim 55-letni mężczyzna z prowincji Hubei. Dopiero w grudniu chińskie władze zorientowały się, że mają do czynienia z nowym wirusem. Jednak to nie powstrzymało ich przed utajnieniem tych informacji przed światem.

Chiny zgłosiły pierwszy przypadek COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa, do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopiero 31 grudnia, czyli ponad miesiąc po odnotowaniu pierwszego przypadku zakażenia. Ukrywanie informacji przez taki okres czasu badacze uważają, ze jeden z powodów, dla którego koronawirus rozprzestrzenił się w takim tempie.

Początkowo wszystkie zachorowania powiązane były z targiem żywymi zwierzętami i owocami morza, więc spodziewano się, że wirus jest patogenem odzwierzęcym. Niepokój specjalistów wzrósł po potwierdzeniu transmisji człowiek – człowiek.