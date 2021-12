Dwa filary reformy więziennictwa. Co zmieni się dla Służby Więziennej i funkcjonowania osadzonych? Wywiad z Michałem Wosiem [WIDEO] Lidia Lemaniak

Wideo

– Kiedy przejęliśmy rządy w 2015 roku, to zdecydowana większość osób osadzonych w więzieniach, całymi dniami leżała i oglądała telewizor. Tak wygląda rzeczywistość więzienna. My postanowiliśmy to zmienić. Stąd program ministerialny – „Praca dla więźniów” – który świetnie się sprawdził, który ma kilka swoich głównych punktów. O tym, że się sprawdził, świadczą statystyki. W 2015 roku pracowało około 35 proc. spośród osadzonych. W tej chwili – mimo pandemii –wróciliśmy do wskaźników historycznie wysokich – 86 proc. osadzonych spośród tych, którzy mogą pracować – mówi w rozmowie wideo z polsktimes.pl Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.