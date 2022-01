Duża asteroida (7482) 1994 PC1 wkrótce zbliży się do Ziemi. NASA: Jest potencjalnie niebezpieczna

Choć taka wiadomość może niepokoić, to podkreślono, że za niebezpieczne uznaje się wszystkie ciała niebieskie, które przecinają orbitę Ziemi lub znajdują się w jej pobliżu w odległości nie większej niż 7,78 miliona km. Oprócz tego potencjalnie niebezpiecznym obiektem może być kometa lub asteroida, która ma co najmniej 150 metrów średnicy i znajduje się w odległości nie większej niż 7,48 miliona kilometrów.

I właśnie w takie kryteria wpisuje się kometa znana jako (7482) 1994 PC1. Jej średnica wynosi kilometr, a Ziemie minie w odległości 1,93 miliona kilometrów. Oznacza to, że znajdzie ok. 5,15 razy dalej, niż wynosi dystans pomiędzy Ziemią a Księżycem.

Kiedy będzie można ją zobaczyć? Najłatwiejsze będzie to 18 stycznia około godziny 22:51. Wtedy znajdzie się najbliżej Ziemi. Swoim wyglądem będzie przypominać gwiazdę, co związane jest z tym, że porusza się z prędkością ok 70 tysięcy km/h/