Dutkiewicz: Czym była i jest „Solidarność”? Czy to już tylko mit, czy może wciąż solidarność?

Dziś używając terminu „solidarność” często myślę o solidarności europejskiej. Z niezwykłą intensywnością wpatrując się w Białoruś! Mam w pamięci piękny cytat z książki Fritza Sterna (urodzonego we Wrocławiu) „Niemcy w pięciu wcieleniach”: „I tak z daleka obserwowałem jak Wrocław w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia nabrał nowego, szlachetnego znaczenia: stając się twierdzą „Solidarności”, owego polskiego ruchu społecznego, który doprowadził do samowyzwolenia Europy Środkowej i do zjednoczenia Niemiec (piątych Niemiec w moim życiu)”.

Nie było zatem przypadkiem, że popiersia Sterna z tymże cytatem umieściłem w Berlinie w budynku Brandenbursko-Berlińskiej Akademii Nauk i we Wrocławiu, w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie po śmierci tego wybitnego historyka znalazł się jego księgozbiór. „Solidarność” była ruchem na rzecz praw ludzi pracy, była jednak także ruchem wolnościowym. Co ciekawe i piękne doprowadziła do pokojowej rewolucji. W 1989 roku, niejako przy „Solidarności”, wyrósł najliczniejszy w historii Polski ruch społeczny, ruch komitetów obywatelskich. Owe komitety były najpierw odgórnie powoływane - zaczęło się od Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, potem powstały komitety w dużych miastach wojewódzkich, jeszcze chwilę później inne komitety powstawały spontanicznie i było ich bardzo wiele: osiedlowe, parafialne, zakładowe. Przygotowując się do wyborów czerwcowych 1989 i desygnując kandydatów do Sejmu oraz Senatu usiłowaliśmy kandydaturami potwierdzić różne obszary funkcjonowania (myślenia) „Solidarności”: robotniczy, rolniczy, ekologiczny, pracowniczo-syndykalny, polityczny, uniwersytecki (rola intelektualistów w funkcjonowaniu „Solidarności” była bardzo istotna).

Wrocław był najsilniejszy w Polsce, jeśli chodzi o solidarnościową walkę z komunizmem. „Solidarność” w stanie wojennym była tutaj najmocniejsza. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Była także bardzo różnorodna. Poczynając od nurtu najsilniejszego, którego liderem był Władysław Frasyniuk, poprzez nieliczne, ale spektakularne frakcje, takie jak bardzo zakonspirowana „Solidarność Walcząca”, albo późniejszy ruch happeningowy „Pomarańczowa Alternatywa”. Dekada „Solidarności” ustanowiła Wrocław w dzisiejszym znaczeniu. Sierpniowy strajk w MPK, autobusy, które zatarasowały bramę zajezdni autobusowej przy ulicy Grabiszyń-skiej, dały początek współczesnemu Wrocławiowi. Stało się tak, dopiero bowiem „Solidarność’ dała nam poczucie suwerennej obecności w naszym mieście. Tak, naprawdę, stało się to dopiero w latach osiemdziesiątych. Dzięki „Solidarności”.

Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, aby ową zajezdnię autobusową przekształcić w swoiste otwarte muzeum poświęcone powojennej historii Wrocławia, poświęcone okresowi 1945 - 1989.

Warto zauważyć, że poczucie suwerennej obecności we Wrocławiu, zrodzone dzięki „Solidarności”, przyniosło z sobą pełną otwartość na złożoną i wielokulturową przeszłość Wrocławia. Ponieważ kiedy jesteś naprawdę u siebie i naprawdę coś posiadasz, to ani tego poczucia ani tej własności nie jest w stanie odebrać ci przeszłość, nawet jeśli nie była ona twoją przeszłością, a jedynie przeszłością miejsca. Być może jest w tym cień myślenia, które odwraca pojęcie własności, a które charakteryzuje australijskich aborygenów: to nie ziemia należy do ciebie, to ty należysz do ziemi. Ziemia była zanim się pojawiłeś i będzie także po Tobie. To ziemia jest. Ty jesteś przemijaniem, przemijając należysz do ziemi. Zaś w Polsce jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych śniąc o wolności i niepodległości byliśmy bardzo ostrożni w naszych przewidywaniach. W intelektualnych rozważaniach mówiąc o ograniczeniu zależności od Związku Sowieckiego analizowaliśmy różne warianty „finlandyzacji”.

W roku bodajże 1986 uczestniczyłem w rozmowie z Lechem Wałęsą, w czasie której zastanawiano się nad powołaniem „gabinetu cieni”. Kilka dni później rozmawiałem o tym z Tadeuszem Mazowieckim i Władysławem Barto-szewskim. Wszyscy oni uznali, że taka inicjatywa jest jeszcze przedwczesna i dość ryzykowana. Lech Wałęsa powiedział jednak pod koniec rozmowy coś niezwykłego. Otóż zwracając się do Władysława Frasyniuka powiedział: „Władku, po ponownej legalizacji „Solidarności” ty zostaniesz liderem Związku”. „A dlaczego nie ty, Lechu? Czym się ty zajmiesz?”. „Ja będę prezydentem Polski” - odparł Wałęsa. Wówczas wydawało nam się, że jest - przepraszam - wariatem. Kilka lat później Wałęsa został prezydentem, na dodatek wyprowadzając z Polski wojsko sowieckie.

Komunizm upadł 4.06.1989, dzień później zorientowałem się, że tak jest, że tak się stało. Po krótkiej telefonicznej rozmowie z Jackiem Kuroniem. Kuroń zatelefonował rano, byłem w siedzibie Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego. Powiedział: „Wygraliśmy bardzo mocno. Trzeba pilnować, żeby nie doszło do krwawego przewrotu. Nie możemy tego sp…”.

Myślę, że „Solidarność” wypełniła swoją historyczną rolę. Przypominam cytat Fritza Sterna, od którego rozpocząłem niniejsze rozważania. Chcę też przypomnieć, że polska przynależność do Unii Europejskiej, jeden z najważniejszych efektów rewolucji „Solidarności”, jest popierana przez bardzo znaczącą i stabilną większość Polaków. (Inaczej rzecz wygląda, jeśli pytać Polaków o wejście do strefy euro, w znaczeniu przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.) Cywilizacyjna transformacja Polski, także odblokowana dzięki „Solidarności”, jest naszym wielkim sukcesem. Byłem przez szesnaście lat prezydentem Wrocławia. Wywodzę się z ruchu „Solidarność”. Pod koniec mojego urzędowania Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, stał się „mistrzem Europy” w tworzeniu miejsc pracy (nr 1 w UE, wg Eurostatu) i znalazł się na trzeciej pozycji wśród najszybciej rozwijających się miast w Unii Europejskiej. Pierwsza trójka to: Dublin, Praga i Wrocław.

To wypadkowa wektorów związanych z: „Solidarnością”, reformą samorządową, wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dziś wkraczamy w pewne dziedziny cywilizacyjnego ugoru. Nie wolno jednak mówić, że wolność osobista i godność ludzka nie są szanowane przez Polaków. Owszem nie są szanowane przez niektórych Polaków. Także, niestety, pozostających obecnie przy władzy. Rosnąca rola populizmów, nacjonalizmów i innych moralnie nagannych fobii nie jest jedynie polską specjalnością. Choć prawdą jest, że populistyczny i antyliberalny PiS wygrał kolejne wybory. Przyczyny tego zjawiska są raczej uniwersalne niż lokalne. Choć i we własne piersi powinniśmy się uderzyć. Jeśli miałbym się odnosić do błędów, które popełniliśmy, to szukałbym ich w małej wierze w siłę instytucji publicznych i możliwość ich kształtowania (wzmacniania) oraz w niskiej wrażliwości socjalnej charakteryzującej okres bezpośrednio poprzedzający moment przejęcia władzy przez PiS.

Warto jednak przypomnieć, że w tym samym okresie (poprzedzającym obecny PiS) Polska cieszyła się tak wysokim uznaniem, prestiżem międzynarodowym, jakiego nie doświadczała od stuleci (skądinąd dzisiaj skutecznie marnowanym i niszczonym). „Solidarność” dokonała się w określonych warunkach historycznych i społecznych. Dzisiaj świat i Polska wyglądają i - jeśli tak mogę powiedzieć - działają inaczej. Doświadczenie pokojowej transformacji jest jednakowoż ponadhistoryczne. Nieżyjący brat Jarosława Kaczyńskiego, Lech Kaczyński mówił mi dwukrotnie, że 4.06.1989 roku był jednym z najważniejszych dni w jego życiu. Na progu pandemii, w przededniu kryzysu, miałem niezwykle naiwną nadzieję, że Jarosław Kaczyński skorzysta z ostatniej szansy stania się mężem stanu i zaprosi opozycję do rozmów na temat bezpiecznego przeprowadzenia wyborów, wspólnego wypracowania strategii wobec obecnego kryzysu. Wybory czerwcowe w 1989, piękny finał dekady „Solidarności”, służyły temu, aby wyzwolić Polskę z komunizmu, poprowadzić ku wolności, demokracji i ku Europie. Zaowocowały one wytworzeniem pluralizmu politycznego i - nie mogło być inaczej - politycznych podziałów.

Problemem Polski jest to, że obecnie podziały te są nadmiernie głębokie, a polityka jest - od dłuższego czasu - stosunkowo płytka. Społeczeństwo obywatelskie zaczęło się w Polsce kształtować, jeśli szukać jakiejś cezury, w 1990 roku, w okresie kształtowania demokracji lokalnej, polskiej samorządności. Wyzwaniem w 1989 roku było zachęcenie Polaków do wzięcia udziału w wyborach na rzecz opcji solidarnościowej. Nie było to trudne. Wyzwaniem 1990 roku było ponowne obudzenie energii społecznej Polaków. Na rzecz lokalności. A zatem na rzecz „wszędzie”. W moim wypadku chodziło o takie ukształtowanie rady miasta (Wrocławia), aby była ona w stanie nadać Wrocławiowi odpowiednią dynamikę oraz aby była pewnym demokratycznym odzwierciedleniem Wrocławia w sensie przestrzennym i społecznym. Upraszczając chodziło o to, by radni miejscy reprezentowali poszczególne wrocławskie dzielnice oraz najważniejsze w życiu miasta korporacje oraz grupy społeczne. Sądzę, że ten eksperyment się powiódł, a obywatelski gen stosunkowo długo przetrwał we Wrocławiu. Mam nadzieję, że trwa wciąż jeszcze, choć zawsze partykularnie myślące ugrupowania polityczne niespecjalnie za nim przepadają. Wyzwania mojej późniejszej prezydenckiej misji we Wrocławiu były związane z dwoma obszarami. Z wyrwaniem Wrocławia z cywilizacyjnej zapaści i wprowadzeniem go do europejskiej ligi oraz z czymś, co określam mianem „uwspólnienia”. W tej drugiej kwestii dotykającej i tożsamości lokalnej, i obywatelskiego zaangażowania, i umiejętności bycia oraz pracowania razem widać wyraźnie ślady solidarnościowego myślenia z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Co ciekawe Wrocław był jedynym miastem polskim, w którym w 2010 roku obchodzono 30-lecie powstania „Solidarności”. Zorganizowaliśmy wówczas wystawę „Solidarny Wrocław” (wystawa ta została rozbudowana w Centrum Zajezdnia, o którym pisałem powyżej). Od powstania „Solidarności” minęło już 40 lat. To prawie dwa pokolenia. Twórcy „Solidarności” odchodzą na emeryturę, niektórzy z nich odeszli już do wieczności, inni powoli zbliżają się do emerytury. Nie mam poczucia innego myślenia niż Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk. To oni tworzyli i stanowili „Solidarność”. Mam poczucie innego myślenia niż Kornel Morawiecki, Jarosław Kaczyński, … Oni jednakowoż ani nie tworzyli, ani nie stanowili „Solidarności”. Piszę o tej „Solidarności”, którą z daleka obserwował Fritz Stern. Już „okrągły stół” posiadał wielu przeciwników. Pozostawali oni jednak w mniejszości. Wybór był w tamtym czasie prosty. Chodziło bardziej o to, co wybieramy, a nie, jak będziemy się tym zajmować. Zatem mówiliśmy tak dla wolności, tak dla demokracji, tak dla Europy. Cel był jasny. Wybór drogi ku temu celowi zapoczątkował podziały.

I wreszcie sprawa pewnej uniwersalności polskich obecnych podziałów, które bazują między innymi na występujących wszędzie w świecie napięciach pomiędzy obszarami zurbanizowanymi (szczególnie metropolitalnymi) a obszarami prowincjalnymi. Określeń tych nie wartościuję. Właśnie ponad nimi, ponad tymi podziałami, musimy ustanowić coś, co pozwalam sobie za Jerzym Hausnerem nazwać „solidarnością terytorialną”. Przestrzeń musimy objąć solidarnym myśleniem! Zaciekłość zaś polskich podziałów jest częściowo związana z narastającą płytkością komunikowania się oraz z upadkiem autorytetów instytucjonalnych. To także nie jest wyłącznie polska specjalność. Na koniec powiem, że nie mogę się oprzeć jeszcze innemu wrażeniu. Że siła i agresja socjalno-populistyczno-narodowej opcji w Polsce to jedynie bóle agonalne starego porządku myślowego, który musi ustąpić na rzecz większej otwartości i szacunku dla innych. W imię solidarności. Czas pokaże, czy jestem nadmiernym optymistą.

