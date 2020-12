Duszek: Mamy do czynienia z falą cyberataków na konta polityków PiS

Na pana facebookowym profilu ukazało się pańskie zdjęcie w towarzystwie znajomej, do którego dołączono zdjęcie roznegliżowanej kobiety, której twarzy nie widać. Jak pan wyjaśniał, był to hakerski atak, o którym powiadomił pan policję. Włamanie nastąpiło też na inne konta. Kto, pana zdaniem, dokonał ataku?

Cały czas analizujemy, kto jest odpowiedzialny za ten atak. Pierwsze tropy, tak jak sugerowali internauci, szły m.in. w kierunku zazdrosnej kobiety, która z zemsty mogła zamieścić moją fotografię i fotografię kobiety w której jestem zakochany w zestawieniu ze zdjęciem mającym nas skompromitować. Część pozostałych zdjęć w ogóle nie należała do mnie. Zdjęcia pojawiały się też na Instagramie. Niektóre z nich po chwili znikały. Jedno, które mnie szczególnie zaintrygowało bo nie pasowało do treści pozostałych, pokazywało korytarz hotelu sejmowego.

Wersję zemsty może podważać fakt, że pod koniec października na konta dwojga aktualnych posłów i jednego byłego również dokonano włamania, zamieszczając m.in artykuły sugerujące, że NATO szykuje się do wielkiej wojny z Rosją, a Polska znajdzie się w epicentrum walk. Na twitterowym koncie pani poseł Joanny Borowiak zamieszczono kłamliwe słowa, które rzekomo miał wypowiedzieć wicepremier Jarosław Kaczyński, że uczestniczki strajku kobiet są prostytutkami i narkomankami. Niedawno hakerzy zaatakowali konta szefa sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz byłego marszałka Sejmu.

W wyniku analizy wiemy już, że na początku października do części z nas włamano się na skrzynki pocztowe w Wirtualnej Polsce. Przy czym 6 października włamano się również na moją pocztę, umieszczając dziwną, zaszyfrowaną wiadomość. Po około miesiącu dostałem na konto Wirtualnej Polski jeszcze jedną wiadomość o szantażu i ewentualnym wycieku materiałów, które mnie skompromitują, jeśli nie będę wykonywał poleceń szantażysty. Ta wiadomość samoczynnie znikła z mojej skrzynki. Nie potraktowałem jej zatem poważnie, uznając za głupi żart.

Ten zbiór dziwnych i nieprawdziwych, a także wykradzionych z prywatnej korespondencji treści pojawiał się na naszych profilach nie wiadomo skąd. Tak jakby ktoś miał nagle dostęp do wszystkich naszych kont i haseł.