Dublin: Irlandczycy mimo zakazów latają na Teneryfę. Oficjalnie, by leczyć sobie tam zęby

Irlandzcy turyści rezerwują sobie wizyty u dentystów na Teneryfie, aby sprytnie obejść zakazy podróżowania

Jesteśmy przyzwyczajeni do Irlandczyków przyjeżdżających do nas na leczenie, ale uznaliśmy, że tak naprawdę to osoby, które jedynie proszą nas o pisemne potwierdzenie swoich turystycznych wizyt, mówią miejscowi stomatolodzy.

Teneryfa ma słońce, morze, piasek i, co ważniejsze, dentystów chętnych do potwierdzania wizyt drogą elektroniczną.

Na ten proceder zwróciły służby odprawiające pasażerów na lotnisku w Dublinie. Wiele osób pokazywało funkcjonariuszom granicznym listy, z których wynikało, że nie podróżują do hiszpańskiego kurortu ze względu na jego słynną dobrą pogodę, ale po to by ich zęby trzonowe i siekacze zostały poddane dokładnemu przeglądowi.

Takie wizyty lekarskie są jednym z niewielu powodów, które uprawniają do podróży zagranicznych w ramach obecnych ograniczeń Irlandii dotyczących koronawirusa.

Jesteśmy przyzwyczajeni do Irlandczyków przyjeżdżających do nas na leczenie, ale wydaje nam się bardzo dziwne, że liczba osób, które proszą o pisemne potwierdzenie wizyty, a potem się nie pojawiają - powiedziała RTE Radio 1 jedna z recepcjonistek, Roberta Beccaris z Clinica Dental. Teraz rozumiemy, że to był tylko pretekst, żeby przyjechać tu na wakacje, dodała.

Z kolei urzędnicy imigracyjni na lotnisku w Dublinie poinformowali, że do 40 procent podróżujących do takich miejsc docelowych jak Teneryfa miało przy sobie listo zapraszające ich na wizytę u dentysty.