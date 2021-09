Dublet Lewandowskiego na Camp Nou, Bayern wygrywa

Dla Lewandowskiego był to czwarty mecz przeciwko Dumie Katalonii wszystkie w barwach Bayernu. Dwa z trzech poprzednich przypadły na półfinał w 2015 roku, a jeden był ćwierćfinałem z zeszłego roku, gdy ówczesny zespół Hansi Flicka wygrał 8:2. Polak zdobył w tych spotkaniach dwie bramki i dołożył asystę.

Mimo gry na wyjeździe mistrzowie Niemiec byli całkiem wyraźnym faworytem bukmacherów. W tym sezonie wygrali wszystkie z pięciu rozegranych spotkań, w tym Superpuchar Niemiec. Barcelona również nie przegrała meczu, ale zdążył zgubić punkty. Dodatkowo Ronald Koeman ma mały szpital, bo wciąż nie może liczyć na Sergio Aguero, Ousmana Dembele, Ansu Fatiego i Martina Braithwaita, a nie dawno klub opuścił Antoine Griezmann.

We wtorek braki ofensywne były aż nadto widoczne. Barcelona oddała tylko X strzałów, w tym żadnego celnego. Bayern był bardziej zdecydowany i precyzyjny w swoich atakach, ale na gola musiał czekać do 36. minuty i odrobiny szczęścia. Thomas Muller uderzył z 20 metrów, jego strzał odbił się od Erica Garcii, zmylił Marca Andre ter Stegena i piłka wpadła do siatki.