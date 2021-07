Dubaj walczy z potwornymi upałami: drony rażą chmury prądem, co wywołuje opady deszczu

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dość potwornych upałów i z pomocą nowych technologii starają się zbić temperaturę.

Konkretne działania podjęto w Dubaju, gdzie upały dochodzą do 50 stopni Celsjusza. Sięgnięto po specjalne drony wywołujące opady deszczu. Konkretnie rażą one prądem chmury, co wywołuje deszcz . Od początku roku użyto tej techniki ponad sto razy, nie tylko w Dubaju, ale także innych krajach Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Okazało się, że ten pomysł był tak skuteczny, iż władze nakazały ostrzegać o śliskich drogach z powodu nadmiernych opadów. Dochodziło nawet do lokalnych podtopień. Sztuczny deszcz stworzony za pomocą „szokującej chmury” pomógł, zrobił coś, czego nie zrobiła matka natura, przekonują naukowcy, którzy doskonalą technologię.

Dubaj jest jednym z najbardziej suchych miejsc na Ziemi i zmaga się obecnie z falą upałów dochodzących do 50 stopni Celsjusza. Dlatego Narodowe Centrum Meteorologii rozpoczęło próby wykorzystania dronów, która uwalniają ładunki elektryczne w chmurach. Metoda ta, znana jako cloud-seeding, zmusza chmury do „zbijania się” i wywoływania opadów.

Profesor Maarten Ambaum z University of Reading pracuje nad projektem cloud-seeding, jedną ze strategii zwiększania opadów, które są finansowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od 2017 roku.