Dubaj: Burj Al Arab otwiera się na zwiedzających. Legendarny hotel oferuje wycieczki z przewodnikiem po luksusowych wnętrzach

Burj Al Arab to jeden z najsłynniejszych i najbardziej luksusowych hoteli Dubaju, a to mówi bardzo wiele. Dubaj to bowiem jedna ze światowych stolic luksusu i wznosi się tam wiele hoteli, nieformalnie ocenianych jako sześcio- czy nawet siedmiogwiazdkowe (w pięciogwiazdkowej skali). Burj Al Dubaj pozostawał do tej pory niedostępny dla osób z zewnątrz, których nie stać było na wynajem pokoju choćby na jedną noc. To ma się jednak zmienić. Burj Al Arab wprowadza do swej oferty wycieczki z przewodnikiem po spektakularnych wnętrzach hotelu.