Drużyna Nawałki zmierzy się z europejskimi potęgami. Na kogo trafimy w Lidze Narodów?

Rozgrywki Ligi Narodów mają zastąpić sparingowe mecze „o pietruszkę”. Stawka jest spora, dzięki dobrym występom można dostać drugą szansę na kwalifikację do mistrzostw Europy. Do tego najsłabsi nie są skazani na pożarcie. 55 europejskich federacji podzielono na cztery ligi (kryterium był ranking UEFA z października 2017 roku). Po jednym miejscu na Euro 2020 otrzymają zespoły rozstawione w każdej z nich. Obok potentatów na turnieju zobaczymy więc zespół klasy Azerbejdżanu, Białorusi czy Gruzji.

Polska trafiła do najmocniejszej dywizji A. 12 zespołów podzielono w niej na trzy koszyki (Biało-Czerwoni znaleźli się w trzecim). Utworzą one cztery grupy po trzy zespoły. Wiemy, że reprezentacja Adama Nawałki nie zagra z Islandią, Chorwacją i Holandią. Czekają ich za to mecze z takimi rywalami jak Niemcy, Portugalia, Belgia lub Hiszpania (koszyk pierwszy) i Francja, Anglia, Szwajcaria albo Włochy (drugi).