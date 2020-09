Druzgoczący raport NIK nt. patomorfologii w Polsce. "Pacjenci długo czekali na wyniki, a ich jakość była nie najlepsza".

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. "Organizacja, dostępność i jakość diagnostyki patomorfologicznej" w Polsce brakuje specjalistów zajmujących się badaniem zmian morfologicznych w komórkach, tkankach i narządach. Dostęp do nich jest również utrudniony z powodu nierównomiernego rozmieszczenia zakładów wykonujących badania na terenie kraju.

Niestety, również zlecone i wykonywane badania pozostawiają wiele do życzenia. Według badań Instytutu Onkologii cytowanych przez NIK aż "90 proc. wyników badań histopatologicznych wykonanych w innych podmiotach, zarówno publicznych jak i prywatnych (z którymi pacjenci zgłosili się po raz pierwszy na wizytę do gabinetów w poradniach Instytutu), zawierało opis wyniku badania i rozpoznanie, które nie mogło stanowić podstawy do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjenta".