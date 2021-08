Drugie życie maseczek chirurgicznych? To możliwe dzięki polskim laureatom konkursu Nagroda Jamesa Dysona!

Innowacyjne pomysły polskich studentów

Zadanie konkursowe nie było proste – młodzi wynalazcy musieli stworzyć coś, co realnie przyczyni się do zmiany otaczającego nas świata i naszego życia na lepsze, prostsze i ciekawsze. Zadanie to zostało celowo sformułowane w sposób możliwie szeroki i otwarty, aby zachęcić studentów do mierzenia się z istotnymi problemami, które dostrzegają w codziennym życiu. Wśród 15 zgłoszeń krajowe grono jurorów wybrało zwycięzcę z Polski oraz dwóch wicemistrzów krajowych.

Zwycięzca krajowy

Polskie jury, w którego składzie zasiedli dr Tomasz Łuczyński, Przemysław Pająk i dr Tomasz Różek, jednogłośnie wybrali krajowego zwycięzcę – projekt XTRUDE ZERO, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Laureaci zaprojektowali dostępną publicznie maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstwowe maseczki chirurgiczne, zamieniając je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku. Inspiracją dla autorów do stworzenia XTRUDE ZERO była potrzeba poradzenia sobie z ogromną liczbą zużytych maseczek, trafiających na wysypiska śmieci z powodu pandemii COVID-19. Pomimo tego, że niektóre z firm określiły stosowane w maseczkach chirurgicznych materiały polimerowe jako łatwo poddające się recyklingowi, nie wprowadzono powszechnego rozwiązania, które pozwoliłoby na maksymalizację wydajności tego procesu. XTRUDE ZERO jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu. Kluczową cechą naszego wynalazku jest modułowość, dzięki której można go łatwo skalować do ogromnego przedsięwzięcia, maksymalizując w ten sposób liczbę maseczek chirurgicznych poddanych recyklingowi. Pomysł opiera się na technologii, która jest już w powszechnym użyciu (automaty vendingowe), co ułatwia produkcję z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury z drobnymi korektami. Wreszcie, jest rzeczą oczywistą, pelet produkowany przez maszynę wykorzystać można do wyrobu dowolnej części z tworzywa sztucznego – w tym części XTRUDE ZERO, takie jak na przykład nowe pojemniki na pelet – mówią Mike Ryan i Aleksander Trakul, autorzy projektu.



Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz możliwość przejścia do ścisłego międzynarodowego finału konkursu Nagroda Jamesa Dysona.