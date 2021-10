Drugie śniadanie do szkoły i pracy - pomysły i inspiracje na pyszne przekąski Newsroom 360

Brakuje Ci pomysłu, co przygotować na drugie śniadanie do pracy lub dla dziecka do szkoły? Zebraliśmy najciekawsze posty z przepisami na zdrowe i smaczne drugie śniadania. Zobacz, które posiłki pomogą Ci zaoszczędzić rano czas. Sprawdź także, jakie są zdrowsze alternatywy dla drożdżówek i batoników. Drugie śniadanie to ważny posiłek, żeby mieć siłę i energię do pracy oraz nauki.