Druga rocznica śmierci Kornela Morawieckiego. Premier wspomina ojca. Opublikował wzruszający list PLK

„Wiara łączy nas duchem. Wiara w sens naszego trudu, wiara w sens coraz bardziej rozszerzającego się życia, wiara w dobro, wiara w sens naszego istnienia, >>tożsamego z niepojętym Bogiem<< – łączy nas duchem. Łączy i sprawia zarazem, że to co myślę, to co piszę do Ciebie, jest już także częścią Ciebie. Dociera do Ciebie. Dziękuję Ci za wszystko” – napisał premier w drugą rocznicę śmierci swojego ojca Kornela Morawieckiego.