Druga połowa 2020 r. przyniosła upadłość 210 firm. "Jeśli kryzys będzie się przedłużał, uderzy we wszystkich"

– Informacja o tym, że firma posiada zaległe zobowiązania finansowe, powinna być dla każdego przedsiębiorcy sygnałem ostrzegawczym. W drugiej połowie roku firmy, które zbankrutowały, naraziły na straty 284 wierzycieli, zalegając im na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie i monitorowanie kontrahentów przed nawiązaniem współpracy z nimi i w trakcie trwania umowy– wskazuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, cytowany w komunikacie.

Największą kwotę swoim wierzycielom winne były przedsiębiorstwa z Lubuskiego- podaje KRD. Wartość zadłużenia sięgnęła prawie 6,8 mln zł. Za nimi uplasowali się bankruci z Mazowsza z 4,2 mln zł długu i Śląska, którzy mieli do oddania 3,7 mln zł. W województwach mazowieckim i śląskim upadłych dłużników było także najwięcej. Jeżeli chodzi o branże, to w tym niechlubnym rankingu dominują firmy budowlane - 338, zaś najwyższe zadłużenie należy do firm z branży rolniczej (7,1 mln zł). Należności bankruci mieli spłacić najczęściej funduszom poręczeniowym i pożyczkowym, bankom oraz firmom leasingowym.