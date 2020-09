Druga fala koronawirusa. Karnawał w Rio przełożony, Paryż szykuje się na drugi lockdown, w Kanadzie bez rodzinnego Święta Dziękczynienia

W piątek o godzinie 14 nowe rygorystyczne przepisy związane z pandemią koronawirusa wchodzą w życie w Izraelu. Tamtejsze ministerstwo zdrowia czwarty dzień z rzędu poinformowało o ponad 7 tysiącach potwierdzonych przypadkach zakażenia Sars-Cov-2 w ciągu doby. Aż do 11 października będzie obowiązywał zakaz jakichkolwiek zgromadzeń powyżej 20 osób.

Coraz gorsza sytuacja panuje także we Francji, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin zakażenie koronawirusem stwierdzono o ponad 16 tysięcy osób. Jak powiedział w telewizji publicznej premier Jean Castex, władze nie wykluczają wprowadzenia kolejnej blokady kraju.

- Z pandemią nie można żartować. W takiej sytuacji wszystkich obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. - stwierdził szef francuskiego rządu na antenie France 2. - Jeśli nie będziemy działać, możemy doprowadzić do tego, co działo się wiosną. A to mogłoby oznaczać konieczność wprowadzenia kolejnego lockdownu. - dodał.