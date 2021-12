Druga edycja inwestycji strategicznych dla samorządów. Premier Morawiecki: Musimy inwestować, żeby wyjść z tarapatów

Jak przypomniał premier Morawiecki, rząd pół roku temu zaproponował Rządowy Fundusz Polski Ład, który ma na celu umożliwić inwestycje.

- Blisko 100 proc. samorządów otrzymało środki z pierwszego naboru. Nazywamy to Programem Inwestycji Strategicznych. Te działania wskazują nam miejsca, które potrzebują doinwestowania - poinformował szef rządu.

- Tak jak w przypadku pierwszej transzy, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z nasza obietnicą, Polski Ład ma przyczynić się do utworzenia ok. pół miliona nowych miejsc pracy. Nowe miejsca pracy są dla mnie niezwykle ważne, bo nasze zobowiązanie do poprawy losu wszystkich Polaków wiąże się właśnie z tworzeniem nowych miejsc pracy bezpośrednio - podkreślał.