Drony WOT w 2021 r. spędziły w powietrzu 2000 godzin. Bezzałogowce WOT pilnują nieba na granicy polsko-białoruskiej [zdjęcia]

W 2021 r. bezzałogowce rozpoznawcze WOT spędziły w powietrzu 2000 godzin. To dwukrotny wzrost aktywności rozpoznawczej w stosunku do roku poprzedniego. Aż jedna trzecia nalotu to wynik działań na granicy z Białorusią, gdzie ponad 70 proc. zadań była prowadzona w nocy.

Wojska Obrony Terytorialnej dysponują bezzałogowymi platformami rozpoznawczymi od 2019 r. W strukturze brygad OT znajdują się Grupy Rozpoznania Obrazowego, których zasadniczym wyposażeniem są mini BSP FlyEye 3.0, obecnie na wyposażeniu WOT znajduje się 48 statków powietrznych tego typu.

- 2021 r. był trzecim rokiem operacyjnego wykorzystania bezzałogowców rozpoznawczych WOT, był to jednocześnie rok najintensywniejszej eksploatacji bezzałogowców rozpoznawczych. Niewątpliwie miała na to wpływ decyzja o skierowaniu BSP na wsparcie Straży Granicznej i jednostek wojsk operacyjnych na granicy z Białorusią w ramach operacji pk. „Silne Wsparcie” - informuje rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.