Drony kontrolowały kierowców i pieszych. Pionierska akcja stołecznej drogówki

Akcja Komendy Stołecznej Policji na Pradze. Drony po raz pierwszy śledziły kierowców i pieszych

22 stycznia policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ogólnopolską akcję ''Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego''. Funkcjonariusze tłumaczyli, że nadrzędnym celem działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dlatego mundurowi zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Stołeczna komenda wykorzystała do akcji drony, które trafiły do niej we wrześniu, o czym pisaliśmy TUTAJ. Drogówka po raz pierwszy użyła tych urządzeń do odnotowywania wykroczenia pieszych i kierowców. Jeśli operator drona zauważył uczestnika ruchu drogowego łamiącego przepisy, od razu zawiadamiał stojących w okolicach Dworca Wileńskiego policjantów, którzy wkraczali do akcji i zatrzymywali taką osobę.

''Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego''. Na czym polega akcja?

Prowadzone analizy stanu bezpieczeństwa oraz dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego, szczególnie w aglomeracji miejskiej, powoduje zwiększenie stopnia zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Również skala wypadków w Polsce, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, należy do jednych z największych w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Pomimo podejmowanych działań, stale dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu w rejonie przejść dla pieszych - czytamy na stornie Komendy Stołecznej Policji.

Jak tłumaczą funkcjonariusze, przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać np. w niewłaściwym zachowaniu kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego m.in. w rejonie przejść dla pieszych, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności oraz podczas zmiennych warunków atmosferycznych na drogach.