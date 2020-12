Drony: 31.12.2020 r. wchodzą w życie ważne przepisy. Posiadacz drona musi się zarejestrować się, przejść szkolenie, zdać test. Jakie zmiany?

Święta i ferie w domach, zamknięte hotele i pensjonaty: 21.12.2020. Czy przez to niewykorzystany bon turystyczny 500 plus przepadnie

Nie wszyscy zdążyli wykorzystać polski bon turystyczny zwany 500 plus dla dzieci - w okresie letnich wakacji. Wielu rodziców wiązało z nim plany zimowe: wypoczynek w czasie świąt lub ferii szkolnych. Jednak druga fala COVID i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały te plany. Czy to oznacza, że bon 500 plus na wypoczynek dzieci może przepaść? Być może dużym ułatwieniem będzie szykowana obecnie w Sejmie nowelizacja przepisów: ma ona umożliwić wykorzystanie bonu turystycznego 500+ na opłacenie jednodniowych wycieczek (bez noclegu). Ale nawet jeśli do zmian w ustawie nie dojdzie, na wykorzystanie bonu jest jeszcze ponad rok, nie trzeba więc działać w sposób nieprzemyślany i pospieszny.