Drogowcy mają sporo pracy na ulicach w Kielcach

Kieleckie drogi są codziennie monitorowane przez inspektorów z Miejskiego Zarządu Dróg. Od nich Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych otrzymuje zlecenia usuwania ubytków. O niebezpiecznych miejscach mogą również informować mieszkańcy, straż miejska oraz policja.

Drogowcy mają ostatnio zdecydowanie więcej pracy przez silne mrozy, roztopy, silne opady oraz skoki temperatury.

Kielecki ratusz informuje:

Dziennie RPZiUK uzupełnia ok. 150-200 metrów kwadratowych ubytków w jezdniach. Do tych obowiązków codziennie delegowanych jest ok. 40 osób. Z powodu większej ilości zgłoszeń zdecydowano o zwiększeniu obsady. Działania na kieleckich ulicach prowadzone w dalszym ciągu prowadzone będą sukcesywnie i w sposób ciągły.